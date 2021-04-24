وزير التنمية المحلية يوضح حقيقة زيادة تعريفة النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات.. ويوجه رسالة للمواطنين

الشارقة - اميمة ياسر - شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشًا وتثبيت سعر السولار.

ووجه وزير التنمية المحلية على هامش جولته التفقدية اليوم بمحافظة الجيزة لمتابعة بعض المشروعات الجارية فى إطار مبادرة حياة كريمة، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة سائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقًا وعدم الاضرار بالمواطنين. حسبما نشر موقع "الجمهورية أون لاين".

وطالب اللواء محمود شعراوى بضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات.

وطالب اللواء محمود شعراوى، المواطنين بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع لتقديم أى شكوى فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".