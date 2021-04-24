أخبار الاقتصاد اليوم.. مصر أكبر دولة عمليات لـ"الأوروبى لإعادة الإعمار" بـ2020

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 24-4-2021 ابخار الاقتصاد المصرى ومن أبرزها أنه أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة فى مشروع رواد 2030 تقريرًا حول المتقدمين من الشباب لحملة "المليون ريادى" خلال الأسبوع الأول.

التعاون الدولى: مصر أكبر دولة عمليات لـ"الأوروبى لإعادة الإعمار" خلال 2020

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، جلسة مباحثات ثنائية مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى ختام زيارتها لمصر والتى تعد الأولى لها للمنطقة منذ انتخابها رئيسة للبنك فى أكتوبر الماضي.

ويأتى اللقاء فى ظل العلاقات الاستراتيجية التى تربط جمهورية مصر العربية بالبنك الأوروبى، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة مناطق البنك خلال عامى 2018 و2019.

وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى بداية الاجتماع على تهنئة رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على توليها المنصب كأول امرأة فى تاريخ البنك، كما هنأتها بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تأسيس البنك، مُثمنة الدور الذى يقوم به البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى دعم الجهود التنموية على مستوى كافة دول العمليات، والمساهمة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

التخطيط: أكثر من 8600 شاب سجلوا فى حملة "المليون ريادى" خلال أسبوعها الأول

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030 تقريرًا حول المتقدمين من الشباب لحملة "المليون ريادي" خلال الأسبوع الأول، وهى الحملة التي أطلقتها الوزارة بهدف تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030 في إطار استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حملة "المليون ريادي" توفر البرنامج التدريبي الكامل من خلال مجموعة من الفيديوهات التعليمية الخاصة بمجال ريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية عبر الإنترنت، والتي يقدمها نخبة متميزة من المدربين المتخصصين.

وأوضحت السعيد أن التركيز على ريادة الأعمال ضمن فئة الشباب أصبح من الموضوعات التي لا يمكن تجاهلها لارتباطها الوثيق بمسألة النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الصلة بين التعليم والاقتصاد وثيقة، فالتعليم يساهم في بناء قدرات القوى البشرية وتنمية معارفهم العلمية ليشكل قوى بشرية متعلمة يغرس فيها اتجاهات إيجابية حول العمل والتنظيم والمجتمع، بما يساهم في تكوين القاعدة الأساسية للابتكار والإبداع، لافتة إلى حرص الدول المتقدمة على دمج ريادة الأعمال في الاستراتيجيات والمبادرات التعليمية الوطنية.

رئيس جهاز العبور: نسبة تنفيذ مشروع محطة محولات كهرباء 5 بالمدينة تخطت الـ75%

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، مشروع محطة محولات كهرباء 5 بقدرة إجمالية 525. ف. أ بالمنطقة الصناعية ب & ج لتصبح إجمالي القدرات الكهربائية المتاحة للمدينة بعد الانتهاء من المشروع 700م. ف. ا.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن المشروع يقع على مساحة 6.5 فدان وبتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه، ونسبه إنجاز 75٪، ويتكون من( 3 محولات كهرباء قدرة 3 * 175 م. ج. أ "جهد ٤٠*4 ميجا وات"- مبنى g. I. S "٢٢٠"- مبنى A. I. S "٦٦"- مبنى الكنترول وموزع ٢٢ - خزانات وقود - شبكة حريق - أبراج المراقبة - غرف أمن).

وأفاد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن الهدف من المشروع هو تلبية الاحتياجات المتزايدة للمدينة من القدرات الكهربائية سواء للمصانع وتوسعاتها أو المناطق السكنية المستجدة، ويعد المشروع إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور، وعلى رأسها توفير القدرة الكهربائية المتاحة للتوسعات الاستثمارية، او السكنية بمدينه العبور.

"رجال الأعمال" تناقش مع البرلمان إجراءات إصدار تراخيص البناء الجديدة

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا يوم الاثنين المقبل، مع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة الاشتراطات الجديدة لإصدار تراخيص البناء، وموقف الشركات العقارية التي حصلت على تراخيص بناء سابقة، بالإضافة إلى التعرف على جهود الحكومة في تدريب العاملين لتطبيق المنظومة، كما تستعد الجمعية لترتيب زيارة إلى ليبيا خلال شهر يونيو المقبل، للتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة أمام أعضائها.

وثمنت الجمعية، من نجاح الدولة في استعادة دورها الإقليمي بشكل قوي جداً من خلال علاقاتها الراسخة والقوية مع دول الجوار والأشقاء، مؤكدة أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رأس وفد يضم 11 وزيرًا لليبيا، تمثل فرص لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والدخول في مشروعات إعادة الإعمار بمختلف أنواعها، كما تفتح الباب أمام مجتمع الأعمال كأحد الآليات الهامة للدولة المصرية في تعزيز دورها في العمق الاستراتيجي العربي والإفريقي.

البنك الأوروبى يستثمر 3.4 مليار يورو فى مشروعات للتحول الأخضر والمستدام

وافق بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) على استثمار 3.4 مليار يورو فى مجال التحول نحو الطاقة المتجددة والنقل المستدام، والابتكار المؤسسي، والإسكان والتعليم والاتصالات.

وقال ويرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي- فى بيان للبنك اليوم السبت - "إن مشروعات الطاقة الخضراء والنقل المستدام التى وافق عليها بنك المناخ التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، تؤكد رؤية البنك نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى هذا العقد".

ووفقا لبيان للبنك، فقد وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، عبر الفيديو كونفرنس، على حزمة من المشروعات من بينها تمويل بقيمة 2 مليار يورو لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة فى فرنسا وألمانيا، وزيادة استخدام الطاقة الشمسية من قبل مالكى المنازل فى جميع أنحاء إسبانيا، فضلا عن تحسين توزيع الطاقة فى إيطاليا وغيرها من مشروعات الطاقة المستدامة.