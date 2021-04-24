عرض استراتيجية الصناعة على الحكومات المحلية والقطاع الخاص

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أبوظبي: ”الخليج 365”

استكمل وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة عمر صوينع السويدي، وكيل الوزارة، يرافقه المهندس أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، جولته على ثلاث إمارات، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لاستعراض فرص زيادة التعاون مع كل الشركاء وأصحاب المصلحة تحقيقا لأهداف استراتيجية الوزارة «مشروع 300 مليار».

وشملت جولة الوفد كلاً من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ودائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، وذلك بعد جولة الأسبوع الماضي التي شملت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير«شروق»، وغرفة تجارة وصناعة عجمان. فيما التقى الوفد في أبوظبي محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وفي رأس الخيمة، مع الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة، وعدد من المسؤولين، أما في الفجيرة، فقد التقى بالمهندس محمد عبيد بن ماجد، المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد وعدد من المسؤولين.