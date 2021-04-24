شكرا لقرائتكم خبر عن «قلب الجليد» يحدد حرارة المحيطات قبل 700 ألف عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

حسب باحثون من مركز «أوشجر» لأبحاث تغير المناخ بجامعة برن السويسرية، لأول مرة، متوسط درجات حرارة المحيطات على مدى 700 ألف عام، باستخدام بيانات «قلب الجليد» من القطب الجنوبي، وبلغ متوسط الحرارة حوالي 3.3 درجة مئوية أي أكثر برودة من الفترة ما قبل الثورة الصناعية، ضمن مشروع «MATRICs» الممول من مجلس البحوث الأوروبي، ومع ذلك، منذ 450 ألف سنة كانت درجات حرارة المحيطات في الفترات الدافئة أكثر برودة وتركيزات ثاني أكسيد الكربون بالجو أقل مما كانت عليه في فترتنا الحالية الدافئة، على الرغم من الإشعاع الشمسي المماثل. وتظهر القياسات الجديدة أن درجة حرارة المحيط تتشكل أيضاً من خلال التغيرات في دوران المحيطات.

وقال هوبيرتوس فيشر، الباحث من جامعة برن السويسرية وقائد الدراسة: لفهم كيفية تغير توازن الحرارة في نظام المناخ، فإن 93% من الحرارة الإضافية التي يسببها البشر عن طريق زيادة غازات الدفيئة مخزنة حالياً في المحيط وليس في الغلاف الجوي. وهذا يعني أنه بدون امتصاص حرارة المحيط، فإن الزيادة في درجة الحرارة المقيسة على الأرض بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان ستكون أكبر بكثير. ونظراً لأن المحيطات لها كتلة ضخمة مقارنة بالغلاف الجوي، فإن التغيرات في درجات الحرارة المقيسة في المحيط اليوم صغيرة جداً.