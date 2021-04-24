شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: بناء شخصية إنسانية الهدف الحقيقي من التعليم والمعرفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السبت، إن الهدف الحقيقي من التعليم والثقافة والمعرفة هو بناء شخصية إنسانية.. شخصية لا تفرق بين إنسان وآخر بناء على عرق أو دين أو مذهب.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة عبر "تويتر": "#علمتني_الحياة أن الهدف الحقيقي من التعليم والثقافة والمعرفة هو بناء شخصية إنسانية.. شخصية لا تفرق بين إنسان وآخر بناء على عرق أو دين أو مذهب..شخصية لا تظلم أخيها الإنسان ولا تؤذيه ..شخصية تقترب من آلام البشر لتخفف عنهم .. شخصية همها أن تبقى على قيد الإنسانية لا على قيد الحياة..".

