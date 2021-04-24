شكرا لقرائتكم خبر عن رادار يمكنه رصد أجسام فضائية بحجم كرة الجولف وتتحرك بسرعة هائلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوستاريكا - رويترز

أصبحت مزرعة في شمال غرب كوستاريكا مقراً لرادار ضخم قادر على رصد الأجسام الصغيرة في الفضاء التي قد تشكل تهديداً لسلامة رواد الفضاء والأقمار الصناعية.

وكشف رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو ورواد فضاء من بلاده ومن الولايات المتحدة يوم الخميس، عن أربعة ألواح عاكسة ضخمة يتكون منها الرادار التجاري المتصل بخوادم شركة ليولابس لخدمات الفضاء في سان فرانسيسكو، وقال ألفارادو: "هذا الرادار التجاري هو الأكثر تطوراً في العالم".

ويمكن لرادار كوستاريكا لمراقبة الفضاء أن يرصد الأجسام التي تتحرك في مدار قريب من الأرض قرب خط الاستواء بفضل الميزة التي يقدمها موقع البلاد.

وقال إدوارد لو المؤسس المشارك لشركة ليولابس ورائد الفضاء السابق: "حتى إذا كان جسماً بحجم كرة الجولف ويتحرك بسرعة 30 ألف كيلومتر في الساعة فوقنا، سترتد كميات ضئيلة من تلك الموجات الراديوية عنه، ويمكن رصدها من تلك اللوحات العاكسة الضخمة".