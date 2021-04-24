شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 24-4-2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 24-4-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 51.83 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع.

كما استقر سعر اليورو اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.73 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار استقرارا عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.83 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.04 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.04 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.91 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.01 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.15 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.45 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.