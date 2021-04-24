شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط اليوم السبت 24 أبريل 2021.. وخام برنت 65.82 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار النفط اليوم السبت 24 ابريل 2021 ، بعد ارتفاع الأسعار أمس بختام جلسات التداول، مدعومة بآمال في تعافي الطلب مع تحسن النمو العالمي وتخفيف إجراءات العزل العام، لكن المخاوف بشأن ارتفاع إصابات الموجة الثانية لكوفيد-19 في الهند يكبح المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت أمس 42 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 65.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 8 سنتات يوم الخميس.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي الجمعة 51 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 61.94 دولار للبرميل، بعد زيادة أيضا 8 سنتات أول أمس الخميس.