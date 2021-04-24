الاقتصاد

أسعار النفط اليوم السبت 24 أبريل 2021.. وخام برنت 65.82 دولار

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القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار النفط اليوم السبت 24 ابريل 2021 ، بعد ارتفاع الأسعار أمس بختام جلسات التداول، مدعومة بآمال في تعافي الطلب مع تحسن النمو العالمي وتخفيف إجراءات العزل العام، لكن المخاوف بشأن ارتفاع إصابات الموجة الثانية لكوفيد-19 في الهند يكبح المكاسب.

 

وزادت العقود الآجلة لخام برنت أمس 42 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 65.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 8 سنتات يوم  الخميس.

 

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي الجمعة 51 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 61.94 دولار للبرميل، بعد زيادة أيضا 8 سنتات أول أمس الخميس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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