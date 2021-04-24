«جي إف إتش» تبيع مجمع لوجستيات في المملكة المتحدة

دبي: ”الخليج 365”

قالت مجموعة «جي إف إتش المالية» عن قيام شركتها التابعة الواقع مقرها بالمملكة المتحدة، «روبك آسيت مانيجمنت» («روبك»)، باستكمال البيع خارج السوق لمجمع «أكوليد بارك» إلى شركة «ترايتاكس بيج بوكس للاستثمار العقاري «بي إل سي» مقابل 123 مليون دولار.

«أكوليد بارك» هو أحد مراكز اللوجستيات المتميزة في المملكة المتحدة ويضم مساحة قدرها 875 ألف قدم مربع، ويقع في «آفونماوث»، التي تعتبر منطقة رئيسية للوجستيات والصناعة لجنوب غرب البلاد، وتحتل موقعا مركزيا حول ميناء بريستول.

يأتي هذا البيع عقب انتهاء فترة الاستثمار الناجح للغاية لشركة «روبك» التي استحوذت على الأصل بقيمة 84 مليون دولار أمريكي في شهر مايو عام 2017 نيابة عن مجموعة من المستثمرين من المؤسسات الكورية. لقد أدى الدخل المرتفع والزيادة المرتفعة في القيمة إلى توفير معدل عائد داخلي للمستثمرين، تجاوزت نسبته بعد الضرائب 20%، بما يزيد بكثير عن خطة العمل المستهدفة لهذا الأصل الرئيسي.

مركز توزيع أمازون

خلال فترة الاستثمار، استكملت «روبك» عددا من معاملات الاستحواذ مع مستثمرين من المؤسسات الكورية وغيرها من المؤسسات الآسيوية الأخرى التي تستثمر في أصول لوجستية للمهام الصعبة عبر أوروبا، بما في ذلك مركز توزيع تسكو في آفونماوث، بالمملكة المتحدة، التي استحوذت عليه "روبك" مقابل حوالي 102 مليون دولار، مركز جي بي اللوجستي في إسبانيا، التي استحوذت عليه مقابل 96 مليون دولار ومركز توزيع أمازون في براج، جمهورية التشيك، الذي تم الاستحواذ عليه مقابل حوالي 165 مليون دولار في عام 2019، ومحفظة أمازون المكونة من ثلاثة أصول لمراكز التوزيع النهائية في إسبانيا التي تم الاستحواذ عليها مقابل حوالي 100 مليون دولار خلال عام 2020.

الجدير بالذكر أن «جي إف إتش» استحوذت على حصة الأغلبية في شركة «روبك» التي تواصل نشاطها بشكل مستقل، في شهر ديسمبر عام 2020، بما في ذلك استثمارات الشركة في هذه الأصول الاستراتيجية. ومن خلال مساندة ودعم المجموعة، أصبحت «روبك» جاهزة لتنفيذ خطط نمو كبيرة خلال عام 2021. هذا وتقوم كل من جي إف إتش و«روبك» معاً، بالعمل على تفويضات جديدة لأطراف أخرى تتجاوز قيمتها مليار يورو. الأهم من ذلك، أن «روبك» تستخدم خبرتها بالسوق المحلي وسجلها الحافل لإنشاء صندوق لوجستيات أوروبي في قطاع اللوجستيات الهامة، الذي سيطرح في أواخر عام 2021 وسيكون متاحا لقاعدة المستثمرين لكل من «روبك» وجي إف إتش.

الأصول اللوجستية

قال نائل مصطفى، عضو مجلس إدارة لروبك آسيت مانيجمنت ورئيس الاستثمار المشارك في جي إف إتش، «نحن مسرورون بالإعلان عن هذا التخارج الهام من قبل «روبك» لواحد من الأصول اللوجستية الهامة في المحفظة. تأتي استراتيجية بيع «أكوليد بارك» تماشيا مع خطط «روبك»، المتمثلة بشكل أساسي في الاستحواذ على أصول لوجستية رئيسية وهامة، إضافة القيمة لها من خلال تنفيذ مبادرات إدارة الأصول والتخارج منها خلال أجل متوسط. إن العوائد المجزية التي تحققت على هذا البيع تعد مؤشرا على قوة «روبك» وفريقها والسبب الرئيسي لقيام جي إف إتش بالاستحواذ عليها في شهر ديسمبر 2020، بهدف إضافة خبرة كبيرة على عروضنا العقارية التجارية الأوروبية. نتطلع إلى الإعلان عن معاملات جديدة في هذا المجال وإتاحة الفرصة للمستثمرين للاستفادة من التوجهات الإيجابية في اللوجستيات الأوروبية بالمملكة المتحدة، وهو قطاع من السوق يظهر مقومات قوية،مع توقعات النمو المستمر.»

تحقيق العوائد

من جانبه، قال نك رودز بشركة روبك آسيت مانيجمنت، «لقد كان أداء استثمارنا في «أكوليد بارك» ممتازا جداً خلال فترة الاستثمار، مع تحقيق عوائد فاقت عوائد الاستثمار المتوقعة. لقد استحوذنا على الأصل في عام 2017 ومن خلال مبادرات إدارة الأصول التي قمنا بها، تحسنت سوق الأصول اللوجستية العالية الجودة والمؤجرة بشكل جيد، بشكل استثنائي. بالنظر إلى موقعها المتميز، شهدت آفونماوث أيضا فترة من النمو الكبير، من خلال مشاريع هامة في البنية التحتية ومساحات مستودعات التخزين الجديدة، التي تلبي متطلبات الشاغلين.

يعتبر هذا التخارج إنجازا هاماً آخر لشركة «روبك» وتأكيداً على قدراتها في قطاع اللوجستيات، ونخطط للبناء على هذا الإنجاز وسجلنا الحافل بالخبرات لطرح صندوق لنا في اللوجستيات الأوروبية في الجزء الأخير من عام 2021».