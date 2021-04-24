دبي.. تراجع البلاغات الجنائية 13.4% وانخفاض الجريمة المجهولة المُقلقة 25%

دبي: ”الخليج 365”

قال الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، السبت، إن نسبة الجريمة المجهولة المُقلقة تراجعت 25%، في الربع الأول من العام 2021 مقارنة بالربع الأول من العام 2020، فيما ارتفعت نسبة البلاغات المعلومة 99.6% في الربع الأول من العام الجاري مقابل 99% بالربع الأول من العام 2020.

وجاء خلال اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الربع الأول من العام الجاري، ترأسه، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد محمد راشد بن صريع المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الرقابة والإدارة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

ونوه الفريق المري بالجهود التي تقوم بها فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في ضبط مرتكبي الجرائم خلال وقت قياسي وبحرفية عالية، وجهودهم في حفظ الأمن والأمان في الإمارة، ما ساهم في انخفاض البلاغات الجنائية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 13.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفاض الجريمة المجهولة المُقلقة بنسبة 25% في الربع الأول من العام 2021 مقارنة بالربع الأول من العام 2020، فيما ارتفعت نسبة البلاغات المعلومة 99.6% في الربع الأول من العام الجاري مقابل 99% بالربع الأول من العام 2020.

واستعرض الملازم حمد عبد الله العليلي من إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الاجتماع، النتائج التي حققتها الإدارة العامة للتحريات في تنفيذ الخطط التطويرية والاستراتيجية لتحقيق الأهداف والمؤشرات المنشودة في خفض معدلات الجريمة المُقلقة، والتعامل السريع مع البلاغات، وخطط تقليل الجرائم في مناطق الاختصاص وتشكيل فرق عمل فعّالة.

كما استعرض الملازم العليلي إحصاءات البلاغات على مستوى مراكز الشرطة، حيث أظهرت الإحصاءات انخفاضاً في نسبة تسجيل البلاغات المقلقة والبلاغات المجهولة في الربع الأول من العام 2021 ومقارنتها بالربع الأول من العام 2020.

كما قدم الملازم حمد العليلي شرحاً حول أهم القضايا التي تم التعامل معها، والأسباب التي أدت إلى انخفاض الجريمة بالتعاون مع مراكز الشرطة، إضافة إلى دور مركز التحليل الإحصائي في عملية الربط الجنائي والحصول على المعلومات وتوزيعها على الفرق الميدانية، والتنبؤ بالجريمة والأساليب الإجرامية المتوقعة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، قال العميد جمال سالم الجلاف إن الاجتماعات الدورية للقائد العام لشرطة دبي أو من ينوب عنه تساهم في رفع كفاءة الأداء والعمل، ومناقشة المشاريع المستقبلية، وحل العقبات التي يمكن أن تتخلل العمل، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة تُقيم نتائج الإدارة ربع السنوية، وذلك ضمن جدول زمني محدد، ما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارة، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، والمساهمة في إدخال العديد من الخطط التطويرية لتحقق الأهداف المرجوة.