بعد زيادة أسعار البنزين؟.. الغرفة التجارية تجيب: هل سترتفع أسعار الخضروات والسلع؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث رؤساء الغرفة التجارية عن زيادة أسعار السلع أو بقائها عند نفس مستوياتها، وذلك بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين 25 قرشًا صباح اليوم الجمعة.

وأعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشًا، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة، والإبقاء على أسعار الوقود الأخرى دون تغيير.

ووفقاً لقرار الحكومة، فإنه تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه/طن.

وستكون هذه الأسعار سارية حتى نهاية يونيو المقبل، موعد إجراء المراجعة الدورية لأسعار الوقود.

الخضروات والدواجن واللحوم

وأكد يحيى السني، رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الخضراوات لن تتأثر بزيادة أسعار البنزين الجديدة.

وأضاف السني، في تصريحات موقع "مصراوي"، أن نظرية العرض والطلب هي التي تتحكم في أسعار الخضروات بالأسواق، مشيراً إلى أن هناك وفرة من المعروض الآن في جميع أنواع الخضروات بالأسواق مع استقرار أسعارها.

كما صرح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، بأن أسعار الدواجن لن تتأثر بزيادة أسعار البنزين، حيث يتم نقل الدواجن من المزارع إلى التجار عن طريق عربات تستخدم السولار.

وأشار السيد إلى أن الحكومة لم تغير أسعار السولار وأعلنت تثبيتها، وبالتالي فإن أسعار الدواجن لن تتغير.

وقال السيد إن سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم الجمعة بالمزرعة تتراوح بين 25 و26 جنيهًا، وتصل للمستهلك بين 30 و31 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض بالمزرعة تصل إلى 32 جنيهًا، وللمستهلك 36 جنيهًا في الأسواق.

وبحسب رئيس الشعبة، سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 36 جنيهًا، لتباع للمستهلك بين 42 و43 جنيهًا.

من جانبه، قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن الرؤية للأسعار اللحوم في الأسواق بعد زيادة البنزين لم تتضح بعد، وسيتم الإعلان عنها بداية من الأسبوع المقبل.

وبحسب شرف، فإن أسعار اللحوم مستقرة بالأسواق حتى الآن دون تغيير.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز يتراوح 130 و160 جنيهًا، بحسب المنطقة التي يباع بها، وفقا لقول شرف.

وسعر كيلو الضأن يصل إلى 150 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 100 جنيه و110 جنيهات.

الأجهزة الكهربائية

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تدرس أسعار السلع بعد إعلان الحكومة زيادة أسعار البنزين اليوم.

وأشار هلال إلى أن الأجهزة الكهربائية لا يتم نقلها جميعا بعربات تستخدم السولار، متوقعا أن ترتفع أسعار المنتج النهائي ولكن لم يتم تحديد النسبة بعد.

وأضاف هلال، أن الزيادة على سعر المنتج النهائي ستأتي خلال الأيام المقبلة بعد اجتماع الشعبة.

وذكر هلال، أن سوق الأجهزة الكهربائية يسوده حالة من الركود الكبيرة بسبب أزمة كورونا المستمرة حتى الآن وما سببته من خسائر للتجار.