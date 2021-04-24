شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى مصر، اليوم السبت 24 أبريل 2021، استقرار ملحوظ على المستوى المحلى عند 780 جنيها للجرام لعيار 21 وهو العيار الرئيسى فى السوق، وذلك مع استقرار سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية عند 1777 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 668 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 892 جنيها للجرام

الجنيه الذهب اليوم 6240 جنيها

أونصة الذهب 1777دولارا.

وكانت أسعار الذهب تراجعت أمس الجمعة في مصر بقيمة جنيهين تقريبًا، عقب هبوط عالمي للأونصة بنسبة 0.93 % بختام تداولات هذا الأسبوع، عقب ارتفاعات متتالية في العالم خلال الفترة من يوم الاثنين وحتى الخميس من هذا الأسبوع.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بفعل نبأ عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطرح خطة لزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع، كما رفع الدولار الضعيف الإقبال على الذهب لحائزي العملات الأخرى هذا الأسبوع.