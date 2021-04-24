شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى البحر الأحمر": مستعدون لاستقبال الأعداد الضخمة من السياحة الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر، إنه من المتوقع أن تشهد حركة السياحة الوافدة من روسيا أعدادًا ضخمة، مع الاتفاق على عودة حركة الطيران بشكل كامل بين مصر وروسيا، ومستعدون لذلك.

أضاف، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن السوق الروسي كان أكبر الأسواق المصدرة للسياحة في مصر، وأن عودة حركة الطيران بشكل كامل ستعمل على استعادة الحركة خاصة مع زيادة الثقة في المقصد السياحي المصري، مع التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطعيم العاملين في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا تطعيم جميع العاملين بالفنادق والمشنآت السياحية بالغردقة وشرم الشيخ، وهو ما يبعث رسالة طمأنة لجميع الأسواق المصدرة للسياحة في مصر.

وتوقع أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر، أن يتبع زيادة حركة السياحة الروسية إلى مصر، زيادة أيضًا في حركة السياحة من مختلف الدول، خاصة وأن سمعة المقصد السياحي المصري حاليًا جيدة والانطباع الجيد لدى السياح المتواجدين بالفعل في الوقت الحالي أو الذين زاروا مصر خلال الفترة الماضية، وأشادوا بالإجراءات الاحترازية وبمستوى الخدمات المقدمة.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تناول الاتصال التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.