شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يحمل بعنف على رئيس كوريا الجنوبية ويشيد بكيم جونغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

اتهم دونالد ترامب الجمعة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن بنهب الولايات المتحدة، مشدداً على صداقته المفترضة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال الرئيس الأمريكي السابق في بيان إن الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونغ أون الذي تعرفت إليه (وأحببته) في ظل أصعب الظروف، لم يحترم يوماً الرئيس الحالي لكوريا الجنوبية مون جاي إن».

وأضاف أن «الرئيس مون كان ضعيفاً كقائد وكمفاوض إلا عندما يتعلق الأمر بالنهب العسكري المستمر والطويل الأمد للولايات المتحدة»، مؤكداً أنه «تمت معاملتنا كحمقى لعقود، ومع ذلك تمكنت من جعلهم يدفعون مليارات الدولارات الإضافية مقابل الحماية والخدمات العسكرية التي نقدمها».

وتابع ترامب أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن «لن تطلب حتى المليارات الإضافية التي وافقت كوريا الجنوبية على دفعها لنا».

وخلال ولايته الرئاسية نصب ترامب نفسه مفاوضاً رئيسياً في محادثات السلام في شبه الجزيرة الكورية، وقد التقى في حزيران/يونيو 2018 للمرة الأولى كيم جونغ أون في سنغافورة في أول قمة بين البلدين اللذين ما زالا تقنياً في حالة حرب.

وعُقد اجتماعان آخران بين ترامب وكيم بعد ذلك.

وفي عهد ترامب، أرجأت كوريا الشمالية التجارب النووية والصاروخية لكنها، حسب محللين، واصلت تطوير برامج أسلحتها.

من جهتها، وافقت كوريا الجنوبية على دفع زيادة نسبتها 13,9 في المئة لكلفة وجود القوات الأمريكية في شبه الجزيرة، بموجب اتفاق مدته ست سنوات لحل مشكلة تفاقمت في عهد ترامب.