شكرا لقرائتكم خبر عن غرق زورق على متنه 130 مهاجراً قبالة السواحل الليبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

أعلنت منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» غير الحكومية الخميس، أنّها رصدت قبالة السواحل الليبية حوالي عشر جثث طافية في المياه بجانب زورق مطّاطي كان على متنه 130 مهاجراً.

وقالت المنظمة الإغاثية الأوروبية إنّها تلقّت الثلاثاء بلاغاً من «آلارم فون»، الهيئة التطوّعية التي تدير «خطاً ساخناً» لعمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، بشأن مهاجرين يعانون مصاعب ووجود ثلاثة قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا.

وأوضحت «إس أو إس ميديتيرانيه» أنّه على إثر ذلك توجّهت سفينة الإنقاذ التابعة لها «أوشن فايكينغ» بالإضافة إلى سفينتي شحن أخريين إلى المنطقة وسط طقس عاصف وصل فيه ارتفاع الموج إلى ستة أمتار.

وفي البدء تمكنت إحدى سفينتي الشحن من رصد ثلاث جثث قبل أن تعثر وكالة فرونتكس الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على حطام الزورق المطاطي.

وقالت لويرزا ألبيرا منسّقة البحث والإنقاذ على متن أوشن فايكينغ في بيان إنّه «منذ وصولنا إلى مكان الحادث اليوم، لم نعثر على أي ناجين في حين تمكنّا من رؤية ما لا يقلّ عن عشر جثث بالقرب من حطام الزورق».