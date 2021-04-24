شكرا لقرائتكم خبر عن توصية في أمريكا باستئناف توزيع لقاح "جونسون أند جونسون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جونسون أند جونسون" خلال تداولات يوم الجمعة بعد توصية من جانب الجهات المعنية الأمريكية بضرورة استئناف استخدام وتوزيع لقاح الشركة للوقاية من فيروس كورونا.



وأوضحت الجهات الطبية الأمريكية باستئناف البلاد لتوزيع لقاح "جونسون أند جونسون" نظرا لما رأته من أن فوائد اللقاح تفوق المخاطر المحتملة، وتم اتخاذ القرار بأغلبية أعضاء لجنة الوكالة الأمريكية للوقاية من الأمراض مقابل رفض الأقلية.



كانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة المذكورة سلفا قد أوصتا في وقت سابق هذا الشهر بتعليق استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" بشكل مؤقت بسبب علاقة بين تناول اللقاح والإصابة بجلطات دموية.



وأفادت السلطات المعنية أن إعطاء لقاح "جونسون أند جونسون" بجرعة واحدة على المواطنين ربما يكون أفضل من ترك الكثيرين للوفاة متأثرين بفيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "جونسون أند جونسون" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الجمعة عند 165.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 166.1 دولار وأقل سعر عند 164 دولارا.