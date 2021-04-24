شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق مرتفعاً مع ترقب نتائج الأعمال الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تداولات يوم الجمعة تزامنا مع انتعاش القطاع التكنولوجي، وذلك مع ترقب صدور نتائج أعمال صانعة آيفون خلال الأيام القليلة القادمة.



وأعلنت "آبل" اليوم إطلاق برنامج لدعم الموظفين لديها في الولايات المتحدة وحثهم على تلقي جرعات لقاحات فيروس كورونا المنابة من أجل الوقاية من المرض.



وكشفت تقارير عن أن الشركة الأمريكية المصنعة للجوالات قررت التعاون في برنامج شراكة مع شركة "والدرينز بوتس" من أجل توزيع اللقاحات المناسبة على موظفيها.



كانت الشركة قد أبلغت موظفيها في الآونة الأخيرة بأنها لا تقدر على امتلاك لقاحات فيروس كورونا بالجرعات اللازمة لهم، لكن في بعض الولايات مثل كاليفورنيا، يجري توزيع اللقاحات على كافة الموظفين.



يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها "آبل" وغيرها من الشركات الأمريكية لتأمين موظفيها وحمايتهم من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 1.8% وأغلق جلسة الجمعة عند 134.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 135.1 دولار وأقل سعر عند 132.1 دولار.