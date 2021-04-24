شكرا لقرائتكم خبر عن 22 عمومية ينتظرها مساهمو البورصة المصرية خلال هذا الأسبوع.. وقضية "جولدن بيراميدز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، خلال الأسبوع الجاري، عقد عمومية 22 شركة أبرزها فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، رواد السياحة-رواد، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أوراسكوم للتنمية مصر، وتوزع 3 شركات وهي المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، غاز مصر، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، كما تنظر المحكمة قضية جولدن بيراميدز بلازا.

يبدأ مارثون الجمعيات العمومية، اليوم السبت، بانعقاد عومية شركتي ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وتناقش الأولى زيادة رأس المال المصدر، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، مشروع توزيع الأرباح المعد من مجلس الإدارة، واعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في 2020، وتناقش الثانية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، اعتماد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية، وتقرير حوكمة الشركات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والترخيص لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام 2021، وانتخاب مجلس إدارة لدورة قادمة طبقًا للقانون والنظام الأساسي للشركة.

ويعقد يوم الأحد، الجمعية العامة لـ3 شركات وهي رواد السياحة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، وتناقش الأولى تعديل المادتين رقمي 7 و21 من النظام الأساسي للشركة بشأن هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة، بجانب اعتماد تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وتقرير الحوكمة عن عام 2020، وتناقش الثانية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، اعتماد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية وتقرير حوكمة الشركات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.

وفي نفس اليوم، تعقد شركة جي.إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، عمومية لمناقشة تعديل المادة 5 من النظام الأساسي بخصوص تجديد مدة الشركة لفترة أخرى، وينتهي الحق في التوزيع النقدي للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، ويبدأ توزيع الكوبون رقم 20 بواقع 0.45 دولار يوم 28 أبريل الجاري، وفي اليوم التالي توزع شركة غاز مصر كوبون رقم 37 بواقع جنيه للسهم الواحد.

ويعقد يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل الجاري، تعقد 4 عموميات لشركات مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أجواء للصناعات الغذائية-أجواء، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، وتناقش الأولى الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، بجانب المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتناقش الثانية حل أو استمرار الشركة، والتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2020، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة والمصادقة على القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وتعقد عمومية أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة والمصادقة على القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، وتناقش عمومية العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي المقبل 2021-2022.

ويبدأ يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل الجاري، توزيع كوبون شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات رقم 26 بواقع 2.5 جنيه للسهم، وفي نفس اليوم تنظر المحكمة، الدعوى المقامة من شركة جولدن بيراميدز بلازا بشأن صحة توقيع حجز تحفظي على العلامات التجارية المملوكة للشركة.

ويوم الأربعاء الموافق 28 أبريل الجاري، تعقد عمومية 8 شركات، وهي: بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة 2021-2024، والنظر في مصروفات الانتقال وبدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة، والمجموعة المصرية العقارية وأوراسكوم للتنمية مصر والشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة، والمجمعة، والمصادقة على القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

فيما تناقش شركة الحفر الوطنية، النظر في تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة، وتشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته، والنظر أرباح الشركة وخسائرها، والتصديق على الميزانية وقائمة الدخل للشركة، وتناقش انترناشيونال بيزنس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، تعديل المادة 5 من النظام الأساسي والخاصة بإطالة أمد الشركة، والمادة 25 من النظام الأساسي، وتنظر الجمعية العامة لشركة مصر للألومنيوم اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2021/2022.

ويختتم الأسبوع بعقد عمومية 5 شركات، وهم: أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "إيكون"، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة والمصادقة على القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.