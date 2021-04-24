شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع لكنها تسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية، لكن وول ستريت سجلت خسائر أسبوعية.



وأوضحت وكالة "بلومبرج" أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تدرس زيادة الضرائب على أرباح فائقي الثراء لمستوى يصل إلى 43.4%، كما تستهدف الخطة الضريبية زيادة الضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي مليون دولار إلى 39.6% من 20% في الوقت الحالي.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي سجل ارتفاعا إلى 60.6 نقطة في الشهر الماضي لكن دون توقعات عند 60.9 نقطة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 1.2% أو ما يعادل 71 سنتا وأغلق الخام عند 62.14 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.6%، وبلغ أعلى سعر عند 62.4 دولار وأقل سعر عند 61.2 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.1% أو ما يعادل 71 سنتا وأغلق الخام عند 66.11 دولار للبرميل، وسجل خسارة أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى سعر عند 66.3 دولار وأقل سعر عند 65.1 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 226 نقطة) إلى 34043 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 34157 نقطة وأقل مستوى عند 33713 نقطة.



وصعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 198 نقطة) إلى 14016 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 14062 نقطة وأقل مستوى عند 13856 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 4180 نقطة، وحقق خسائر أسبوعية بنسبة 0.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 4194 نقطة وأقل مستوى عند 4138 نقطة.