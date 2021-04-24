شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعتقل العشرات في قضية «ثوديكس» للعملات الرقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشرطة التركية، الجمعة إنها ألقت القبض على العشرات في تحقيق يتعلق بمنصة تداول للعملات الرقمية، وتسعى لضبط مؤسسها في ألبانيا بعد أن قدم أتراك شكاوى جنائية قالوا فيها إنهم تعرضوا للنصب.

وذكرت منصة ثوديكس، التي كانت تجري تداولات يومية للعملة الرقمية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، على موقعها الإلكتروني الخميس أنها ستغلق لأربعة أو خمسة أيام بسبب عملية بيع.

لكن تعليقات تداولتها وسائل الإعلام التركية على نطاق واسع كشفت أن المستخدمين الذين عجزوا عن سحب أموالهم أو الدخول على حساباتهم عبروا عن خوفهم على موقع تويتر من أن يكونوا تعرضوا لعملية نصب.

وقالت شرطة إسطنبول في بيان إنها بدأت المداهمات في السادسة صباحا في ثمانية أقاليم، الجمعة للقبض على 78 مشتبها بهم. وفتشت الشرطة مكاتب الشركة في إسطنبول وصادرت مواد.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه تم القبض على 62 شخصا حتى الآن.

وقالت شرطة إسطنبول إن مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي فاروق فاتح أوزير فر إلى العاصمة الألبانية تيرانا يوم الثلاثاء.

وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) أمرا بضبط أوزير بموجب طلب من أنقرة.

وتركت مسألة اختفاء أوزير آلاف المستثمرين قلقين من أن أموالهم قد سُرقت، وقالت «ثوديكس»، إن منصتها «مغلقة مؤقتًا» لمعالجة «تقلب غير طبيعي في حسابات الشركة»، وفقًا لبيان مترجم على موقعها على الإنترنت.

ونشرت وكالة ديميرورين للأنباء صورة لما قالت إن أوزير يغادر مطار اسطنبول.

وقال محام قدم شكوى جنائية ضد أوزير إن «ثوديكس» لديه 400 ألف مستخدم، من بينهم 390 ألف مستخدم نشط. ومع ذلك، فقد عارض أوزير المزاعم، قائلاً إن 30 ألف مستخدم فقط تأثروا بالوضع وأن التقارير التي تفيد بأن حوالي ملياري دولار من الخسائر «لا أساس لها». (وكالات)