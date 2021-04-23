شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تستأنف مكاسبها وسط قلق بشأن حالة الطقس في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، كما سجلت أعلى مستوياتها منذ نحو 7 سنوات وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والقلق بين المستثمرين بشأن حالة الطقس في الولايات المتحدة.



وكان مراقبون قد دقوا جرس إنذار حول برودة الطقس في الولايات المتحدة وإمكانية تسببها في ضعف الإمدادات من السلع الزراعية في الفترة المقبلة.



ويتزامن ذلك مع جفاف في الطقس بالبرازيل التي تعد من كبرى مصدري الحبوب على مستوى العالم، وذلك مع تنامي الطلب الصيني على الصويا والذرة الأمريكية خلال العام الجاري.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 0.4% وأغلقت عند 15.39 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 15.49 دولار وأقل سعر عند 15.20 دولار.