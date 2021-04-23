شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بعد بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية، وفي ظل انخفاض العملة الأمريكية أمام منافساتها.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة ارتفع إلى مستوى 60.6 نقطة في الشهر الماضي من 59.1 نقطة بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل المستوى 60.9 نقطة.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط القطاع الخدمي البريطاني إلى مستوى 63.1 نقطة من 60.4 نقطة في حين أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع المؤشر عند 61.6 نقطة.



كانت وكالة "بلومبرج" قد أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تدرس زيادة الضرائب على أرباح فائقي الثراء لمستوى يصل إلى 43.4%، كما تستهدف الخطة الضريبية زيادة الضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي مليون دولار إلى 39.6% من 20% في الوقت الحالي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.35 إلى 1.3884، وسجل أعلى سعر عند 1.3896 وأقل سعر عند 1.3834.