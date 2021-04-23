شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المستثمرين قلقين من فرار مؤسس منصة «ثوديكس» للعملات الرقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت السلطات التركية إجراءات الجمعة لإصدار مذكرة دولية لتوقيف وتسليم مؤسس منصة لتبادل العملات الرقمية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأفاد مسؤولون أن مؤسس «ثوديكس» Thodex فاروق فاتح أوزير فر إلى العاصمة الألبانية تيرانا وبحوزته مبلغ قالت وسائل إعلام إن قدره ملياري دولار من أموال المستثمرين.

تركت مسألة اختفاء أوزير آلاف المستثمرين قلقين من أن أموالهم قد سُرقت، وقالت «ثوديكس»، إن منصتها «مغلقة مؤقتًا» لمعالجة «تقلب غير طبيعي في حسابات الشركة»، وفقًا لبيان مترجم على موقعها على الإنترنت.

ونشرت وكالة ديميرورين للأنباء صورة لما قالت إن أوزير يغادر مطار اسطنبول.

وقال محام قدم شكوى جنائية ضد أوزير إن «ثوديكس» لديه 400 ألف مستخدم، من بينهم 390 ألف مستخدم نشط. ومع ذلك، فقد عارض أوزير المزاعم، قائلاً إن 30 ألف مستخدم فقط تأثروا بالوضع وأن التقارير التي تفيد بأن حوالي ملياري دولار من الخسائر «لا أساس لها».