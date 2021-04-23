شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض ويسجل خسائر أسبوعية طفيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة رغم انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس تأثر سلبا بصعود عائد سندات الخزانة الأمريكية ليسجل خسائر أسبوعية.



وأوضحت وكالة "بلومبرج" أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تدرس زيادة الضرائب على أرباح فائقي الثراء لمستوى يصل إلى 43.4%، كما تستهدف الخطة الضريبية زيادة الضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي مليون دولار إلى 39.6% من 20% في الوقت الحالي.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي سجل ارتفاعا إلى 60.6 نقطة في الشهر الماضي لكن دون توقعات عند 60.9 نقطة.



هذا، وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى 1.562%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.2% أو ما يعادل 4.20 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1777.8 دولار للأوقية مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 0.1%.