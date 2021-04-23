شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره رغم صعود عائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية، وعمق خسائره أيضا على الرغم من ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وأوضحت وكالة "بلومبرج" أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تدرس زيادة الضرائب على أرباح فائقي الثراء لمستوى يصل إلى 43.4%، كما تستهدف الخطة الضريبية زيادة الضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي مليون دولار إلى 39.6% من 20% في الوقت الحالي.



كانت شركة "إنتل كورب" للرقائق الإلكترونية قد كشفت أمس عن تحقيق إيرادات وأرباح أعلى من التوقعات في الربع السنوي الأول.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي سجل ارتفاعا إلى 60.6 نقطة في الشهر الماضي لكن دون توقعات عند 60.9 نقطة.



هذا، وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى 1.562%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.