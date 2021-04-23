شكرا لقرائتكم خبر عن معرض شنجهاي للسيارات.. المنتج الصيني يفرض هيمنته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد قطاع السيارات العالمي المتضرر من تداعيات جائحة فيروس كورونا بعض الأمل من معرض شنجهاي للسيارات؛ الحدث الأكبر في صناعة تتلمس مسارات التعافي من الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وخلال المعرض الذي انعقد الأسبوع المنصرم، كشفت «فولكس فاجن»، و«فورد»، والعلامات التجارية الصينية، النقاب عن سيارات دفع رباعي ومركبات كهربائية جديدة للسوق الصيني المتنامي.

وتعكس أحدث الموديلات زخماً متسارعاً نحو السيارات الكهربائية وتصميم نماذج للأذواق الصينية. ويعتمد صانعو السيارات بشكل متزايد على مراكز البحث والتصميم في الصين لإنشاء نماذج للبيع العالمي.

وقالت «فولكس فاجن»، إن السيارة الكهربائية بالكامل ID.6، المتوفرة بطرازين بستة وسبعة مقاعد، تهدف إلى إنشاء «صالة على عجلات» مع القيادة شبه الآلية، وغيرها من التقنيات.

من جهتها، أطلقت شركة «جيلي»، مالكة سيارات فولفو السويدية، سيارة دفع رباعي جديدة «شينجيو إل».

وكذلك، طرحت شركة جنرال موتورز، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم «فيرانو سيدان» من بين 13 طرازاً جديداً ومتجدداً من طرز جنرال موتورز.

وكشفت شركة فورد النقاب عن سيارة الدفع الرباعي متوسطة الحجم (EVOS)، وهي أول مركبة تم تطويرها إلى حد كبير من قبل فريق يتخذ من الصين مقراً له. كما طرحت أيضاً سيارة SUV هجينة تعمل بالكهرباء.

أما شركة هوندا موتور، فكشفت عن نموذج أولي لسيارة دفع رباعي ستكون أول سيارة كهربائية تُباع في الصين، كما طرحت أول سيارة هجينة تعمل بالكهرباء من مشروعها المشترك مع العلامة التجارية الصينية المملوكة للدولة GAC.

سيارات صينية

كذلك، كشفت «إم جي موتور» عن سيارتها النموذجية Cyberster المتطوّرة جداً في أول ظهور لها خلال المعرض. ويتم تطوير Cyberster بواسطة الفريق في مركز «إم جي» للتصميم المتقدِّم في العاصمة البريطانية لندن، وهي تتميّز بكونها سيارة رياضية من بابين، ومقعدين، وتستذكر تراث العلامة التجارية العريق.

وفي فعالية ضخمة أقيمت في شنجهاي، تم إطلاق أول سيارة تتضمن حلول هواوي للسيارات الذكية. وتعتبر ARCFOX Alpha-S HI أول سيارة يتم إنتاجها بكميات كبيرة وتتميز بكونها ذاتية القيادة على الطرق الحضرية، ويتم اعتبارها معياراً عالمياً جديداً للقيادة الذاتية.

وكشفت نيسان موتور عن سيارة جديدة «لا بديل لنجاحها» في المعرض، وهي تصميم جديد لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات (إكس- تريل). وكانت نيسان أطلقت سيارة مماثلة باسم (روج) في الولايات المتحدة العام الماضي. وستكون السيارة الجديدة متاحة في الصين في وقت لاحق من العام الجاري.

وتعمل السيارة بمحرك ذي شاحن توربيني ثلاثي الأسطوانات موفر في استهلاك البنزين.

وكانت نيسان قالت في يناير/ كانون الثاني إن جميع سياراتها في الأسواق الرئيسية، ومن بينها الصين، ستعمل بالكهرباء أوائل العقد المقبل، في إطار جهودها للتخلص من انبعاثات الكربون بحلول 2050.

والصين ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية التحول في نيسان، والتي تشمل التركيز على إنتاج سيارات رابحة لأسواق الصين واليابان والولايات المتحدة، بدلاً من سياسة التوسع عالمياً التي كان ينتهجها الرئيس التنفيذي المعزول، كارلوس غصن.

هجوم على «تيسلا»

وفي حدث غريب من نوعه، تعرضت «تيسلا» لموقف محرج بعد استياء زبونة في معرض شنجهاي، حيث انتشر مشهد تم تصويره لامرأة تجلس على سطح سيارة «تيسلا» في المعرض على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع الفيديو، يمكن سماعها وهي تصرخ بأنها كادت أن تموت بسبب خلل في نظام الفرامل في سيارتها. وكانت ترتدي قميصاً عليه شعار «تيسلا» مرفقاً بجملة «خلل في المكابح».

وأثارت القضية ضجة، وقالت الهيئة الحكومية لإدارة السوق في الصين في البلاد في بيان حول الفيديو «مالكة سيارة تيسلا التي دافعت أخيراً عن حقوقها في معرض شنجهاي للسيارات اجتذبت الكثير من الاهتمام».

وطلبت من مكاتبها في شنجهاي، وفي مقاطعة هنان، في وسط البلاد حيث تعيش المرأة «حماية الحقوق والمصالح المشروعة لهذه المستهلكة». وإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة بياناً للتعبير عن «قلقها».

ورأت أن «على الشركات الاستماع بعناية وتزويد المستهلكين بتفسيرات مناسبة وحلول فعالة» في مواجهة الشكاوى.

وأعلنت «تيسلا» أنها على تواصل مع السلطات، ووافقت على التحقيق في شكاوى الزبونة الغاضبة.