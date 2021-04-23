شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق دخول القادمين من الهند على جميع الرحلات الجوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني، عن تحديث الإجراءات المعلن عنها سابقاً، وتوضيح أنه سيتم تعليق دخول القادمين من الهند على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية.

وكذلك ركاب الترانزيت القادمون منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند، كما يشمل التعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في الهند خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى دولة الإمارات، إضافة إلى استمرار تسيير الرحلات بين البلدين؛ حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الهند على هذه الرحلات، كذلك سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الهند إلى دولة الإمارات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة.

وتشمل الفئات المستثناة مواطني دولة الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين البلدين، والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية من هذا القرار.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجراً لمدة 10 أيام وفحص PCR في المطار، وكذلك في اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة، وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة، على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code.

وأكدت أنه يشترط على القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوماً لكي يسمح لهم بدخول الدولة، وذلك اعتباراً من الساعة 23:59 من يوم السبت الموافق 24 إبريل/نيسان 2021 ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

وأهابت الهيئة بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار إلى ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران التي يرتبطون معها؛ لتعديل وجدولة رحلاتهم، وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.