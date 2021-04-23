شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع باستثناء الخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، باستثناء هبوط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، وتصدر القطاعات المرتفعة الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 11.8%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 10.3%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 7.8%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.6%، ثم قطاعي خدمات النقل والشحن والتجارة والموزعون بنسبة 6.6%، 6.4%، على التوالي، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.7%، ثم قطاعي العقارات ومواد البناء بنسبة 5.5%، 5.4%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية، بنسبة 5.2%، أعقبه قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.9%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.5%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.8%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.4%.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 10600.07 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.48% ليغلق عند مستوى 2011.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 8.32% مغلقًا عند مستوى 2942.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.49% مغلقًا عند مستوى 12893.34 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1211.70 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 39.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 614.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 329.4 مليار جنيه إلى 343.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 100.9 مليار جنيه إلى 106.9 مليار جنيه بنسبة نمو 6%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً، من 430.3 مليار جنيه إلى 450.5 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7%، ونزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.01%.