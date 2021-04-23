شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحافظ على مكاسبها مع انخفاض الدولار وتوقعات الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتوقعات بشأن قوة الطلب العالمي على الخام.



ومن المنتظر بعد قليل صدور بيانات شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية والتي توضح حجم أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وكشفت بعض شركات التكرير الأمريكية عن أن الطلب على البنزين والديزل عاد إلى حوالي 93% و 100% على الترتيب من المستويات التي كانت عليها قبل تفشي الجائجة.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 16:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 61.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.4 دولار وأقل سعر عند 61.2 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% إلى 65.8 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 66.3 دولار وأقل سعر عند 65.1 دولار.