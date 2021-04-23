شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نشاط قطاع التصنيع الأمريكي ومخاوف من شح الخام والمدخلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم نشاط المصانع الأمريكية في أوائل إبريل، لكن المصنعين يعانون على نحو متزايد للحصول على المواد الخام ومدخلات أخرى؛ إذ أدت إعادة فتح الاقتصاد إلى ازدهار الطلب المحلي.

وقالت شركة البيانات آي.إتش.إس ماركت، الجمعة إن القراءة الأولية لمؤشرها لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الأمريكي زادت إلى 60.6 في النصف الأول من الشهر الجاري وهي أعلى قراءة منذ بدأت السلسلة في مايو 2007 وتأتي عقب قراءة نهائية عند 59.1 في مارس.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 60.5 في أوائل إبريل. وأي قراءة فوق مستوى الخمسين يشير إلى النمو في أنشطة التصنيع التي تشكل 11.9 في المئة من الاقتصاد الأمريكي.

وامتد التحسن في النشاط إلى قطاع الخدمات، الذي تأثر بشكل أكبر بالجائحة. وقفزت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لقطاع الخدمات إلى 63.1 وهي الأعلى منذ بدء السلسلة في أكتوبر 2009، من قراءة نهائية عند 60.4. (رويترز)