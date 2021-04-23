شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع عقب بيانات القطاعين الصناعي والخدمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات القطاعين الصناعي والخدمي بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة مع متابعة الخطة الضريبية في أمريكا.



وكشفت بيانات حكومية أسترالية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية سجل مستوى 59.6 نقطة في الشهر الماضي من مستوى 56.8 نقطة في فبراير/شباط.



وعلاوة على ذلك، سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأسترالي مستى 58.6 نقطة في الشهر الماضي من 55.5 نقطة في فبراير/شباط.



كانت وكالة "بلومبرج" قد كشفت بالأمس عن أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تدرس زيادة الضرائب على أرباح فائقي الثراء لمستوى يصل إلى 43.4%، كما تستهدف الخطة الضريبية زيادة الضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي مليون دولار إلى 39.6% من 20% في الوقت الحالي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7735، وسجل أعلى سعر عند 0.7746 وأقل سعر عند 0.7697.