شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تفتتح صالوناً لتصفيف الشعر يتبنى أحدث التقنيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «أمازون» إطلاق أول صالون لتصفيف الشعر تابع لها في لندن، بحسب منشور على مدونة «أمازون» كشف أن الصالون يتألف من طابقين على مساحة 1500 قدم مربعة في سبيتالفيلدز في إيست إند في لندن.

وقالت الشركة إنها ستقدم في الصالون خدمات تقليدية بما في ذلك القصات والتجفيف عندما يفتح للجمهور في الأسابيع المقبلة.

وستعرض الشركة كذلك، منتجات جديدة وأحدث تقنيات الصناعة. ويتضمن ذلك تقنية الواقع المعزز التي تتيح للعملاء تجربة ألوان الشعر الافتراضية، إضافة إلى تقنية «الإشارة والتعلم»، حيث يمكن للعملاء الإشارة إلى المنتجات المعروضة ومعرفة المزيد عنها على الشاشة.

وتأتي هذه الأخبار بعد أسابيع فقط من اختيار أمازون، لندن، لفتح أول متجر فعلي لها على الإطلاق خارج الولايات المتحدة، حيث تتطلع إلى الحصول على حصة من إنفاق المستهلكين على البقالة. ومنذ ذلك الحين، افتتحت متجرين آخرين من متاجر Amazon Fresh في العاصمة البريطانية.

وبحسب «أمازون» سيكون الصالون في لندن تجريبياً لعرض منتجات وتقنيات جديدة، ولا توجد خطط في الوقت الراهن لفتح مواقع أخرى لصالون «أمازون».

وقال جون بومفري، المدير الإقليمي لأمازون في المملكة المتحدة: «لقد صممنا هذا الصالون للعملاء ليأتوا ويختبروا بعضاً من أفضل التقنيات ومنتجات العناية بالشعر ومصممي الأزياء في هذه الصناعة.. نريد من هذا المكان الفريد أن يقربنا خطوة واحدة من العملاء، وسيكون مكاناً يمكننا فيه اختبار التقنيات الجديدة».