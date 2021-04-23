شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 23-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 23-4-2021، استقرارًا أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما استقر سعره فى مصرف أبو ظبى الإسلامى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.