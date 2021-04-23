شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 23-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النفط عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 60.60 والمقاومة 62.20، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.60 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي