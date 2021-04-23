شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على آمال انتعاش الطلب على الوقود فى الولايات المتحدة وأوروبا ، فى ظل تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي ،بالتزامن مع تقليص قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا ،ويطغي ذلك على تأثير المخاوف حيال الطلب فى الهند واليابان.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى مستوي 62.09$ ، من مستوى الافتتاح عند 61.63$، وسجل أدنى مستوي عند 61.37$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.3% إلى مستوي 65.92$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 65.74$ ، وسجل أدنى مستوي عند 65.20$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بأكثر من 0.9% ،وزاد خام برنت بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.

تتوالي البيانات القوية فى الولايات المتحدة ،والتي تؤشر أن أكبر اقتصاد مستهلك للنفط فى العالم ،يتعافي من أضرار جائحة فيروس كورونا بأسرع من المتوقع خلال هذا العام ،الأمر الذي يعزز مستويات الطلب على الوقود.

وقالت بعض شركات التكرير الأمريكية إن الطلب على البنزين و الديزل عاد إلى حوالي 93% و 100% من المستويات التي كانت عليها قبل تفشي الوباء الفيروسي.

وتحسنت الأوضاع أيضا فى أوروبا ،مع إعلان بعض الدول تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا ،وهو ما يصب فى صالح تحسن الطلب على الوقود فى خامس أكبر مستهلك له فى العالم.

قالت فرنسا إن المدارس ستفتح أبوابها يوم الاثنين القادم ،وستنتهي القيود المفروضة على السفر المحلي من أوائل نيسان/أبريل الجاري فى الثالث من أيار/مايو المقبل.

وفى الهند سجلت الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كوفيد-19 مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع ،وهو ما دفع السلطات إلى إغلاق أجزاء كبيرة فى البلاد ، الأمر الذي أثر سلبا على مستويات طلب الوقود فى ثالث أكبر مستهلك للنفط فى العالم ، وهو ما دفع شركات التكرير إلى تقليص عمليات التشغيل.