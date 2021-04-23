كندا تعلّق رحلات الطيران من الهند وباكستان 30 يوماً

قالت حكومة كندا إنها ستحظر مؤقتاً رحلات طيران الركاب من الهند وباكستان 30 يوماً في إطار تشديد الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

جاء تحرك حكومة يسار الوسط بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو بعدما شكا سياسيون يمينيون بارزون من أن أوتاوا لم تفعل ما يكفي لمكافحة موجة ثالثة من العدوى تجتاج كندا، ولا يسري الحظر على رحلات الشحن.

وسجلت الهند يوم الخميس أكبر حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 على مستوى العالم بلغت 314835 حالة، وسط مخاوف بشأن قدرة الخدمات الصحية المتداعية على مواجهة التفشي.

وقال وزير النقل الكندي عمر الغبرا إن بلاده لن تتردد في حظر الرحلات من دول أخرى إذا دعت الضرورة.

كانت بريطانيا قد قالت في وقت سابق إنها ستضيف الهند إلى قائمة بالدول التي تحظر معظم السفر منها بسبب ارتفاع عدد حالات «كوفيد-19».

وعلاوة على ذلك تفرض فرنسا حجراً صحياً 10لمدة أيام على المسافرين من البرازيل وتشيلي والأرجنتين وجنوب أفريقيا والهند.

(رويترز)