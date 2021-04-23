شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفع أسعار الوقود 25 قرشاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة البترول في بيان، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت، الجمعة، أسعار الوقود، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها في أكتوبر/تشرين الأول 2019 عقب استكمال إصلاحات للدعم.

ورُفعت الأسعار آخر مرة في يوليو/تموز 2019، حين استكملت مصر ـ وهي مستورد صاف للنفط ـ إنهاء تدريجياً للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي. وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة الفائتة بعد أن خُفضت في أبريل/نيسان 2020، وأكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن مصر رفعت سعر البنزين 95 أوكتان، إلى 8.75 جنيه للتر من 8.5 جنيه، والبنزين 92 إلى 7.75 جنيه من 7.50 جنيه، والبنزين 80 إلى 6.50 جنيه من 6.25 جنيه.

وقالت الوزارة إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2021، وهما أهم «مؤثرين ومحدّدين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى».

وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت «في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا». (رويترز)