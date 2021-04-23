شكرا لقرائتكم خبر عن نتائـج البنوك تعيد الأسهم إلى المربع الأخضر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعمت نتائج البنوك الأسهم المحلية، الخميس، مع الإعلان عن أرباح جيدة في الربع الأول، وسط ترقب المزيد من النتائج في الأسبوع المقبل، ليرتفع على إثرها مؤشر سوق دبي 0.99% مؤشر سوق أبوظبي 0.67% وسط مستويات سيولة مرتفعة نسبياً.

وارتفع سهم «أبوظبي الأول» 1.4% إلى 14.46 درهم، من خلال سيولة قدرها 351.4 مليون درهم عبر التداول على 24.5 مليون سهم، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أرباح البنك 3% إلى 2.5 مليار درهم. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.55 مليار درهم.

سوق دبي

وارتفع سوق دبي 0.99% عند مستوى 2625.71 نقطة مع صعود أسهم العقار والبنوك والاستثمار، حيث ارتفع قطاع العقار 2.4% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 2.93% و«إعمار مولز» 2.72% و«الاتحاد العقارية» 1.13% و«داماك» 0.85%. وارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.84% و«دبي الإسلامي» 0.67%. وارتفع «دبي المالي» 1.87%، مع استقرار «دبي للاستثمار» وانخفاض «شعاع كابيتال» 0.61%.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.67% عند مستوى 6101.63 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاتصالات والطاقة.وارتفع قطاع البنوك 1.13% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.4% و«أبوظبي الإسلامي» 1.23% و«أبوظبي التجاري» 0.32%.وصعب «اتصالات» 0.56%. كما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.33%، أمام استقرار «طاقة» وانخفاض «دانة غاز» 0.99%.واستقر «العالمية القابضة» و«الواحة كابيتال»، وارتفع «إشراق» 0.61%. وتراجع «الدار» 0.55%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 1.3%.

توجه السيولة

وتصدر «العالمية القابضة» التداولات في سوق أبوظبي بقيمة 485.6 مليون درهم، وأغلق سعره عند 91.5 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 351.4 مليون درهم مغلقاً عند 14.46 درهم، ثم «الدار» بتداولات قدرها 234.4 مليون درهم ليغلق عند 3.63 درهم.

وتزعم التداولات في سوق دبي «إعمار العقارية» بسيولة بلغت 59.4 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 3.87 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة وصلت إلى 27.3 مليون درهم ليغلق عند 12 درهم، ثم «دبي الإسلامي» الذي اجتذب 15.7 مليون درهم ليغلق عند 4.52 درهم.

وتصدر «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» الارتفاعات في سوق العاصمة بنسبة 9% مغلقاً عند 2.18 درهم فيما جاء «الخليج للاستثمار» في مقدمة المتراجعين بنسبة 4.76% إلى مستوى 1.2 درهم.وسجل «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 7.14% مغلقاً عند 1.65 درهم، فيما سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 9.86% إلى 4.57 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 216 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.8 مليون درهم محصلة شراء العرب و1.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و211.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 216 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 45.6 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 45.6 مليون درهم محصلة بيع، منها 9.63 مليون درهم محصلة بيع العرب و20.96 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و15 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 11.47 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 30.81 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 30.81 مليون درهم محصلة شراء فيما اتجهوا نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 11.47 مليون درهم محصلة بيع.

