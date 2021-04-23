شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإمارات اتخذت قراراً منذ 15 عاماً باستخدام الطاقة النظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الجمعة، خلال كلمة أمام قمة المناخ، إن دولة الإمارات اتخذت قراراً منذ 15 عاماً باستخدام الطاقة النظيفة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مشاركة دولة الإمارات في إطلاق مشروع الابتكار الزراعي من أجل المناخ لدعم البحث والتطوير في مجال الغذاء. وأوضح سموه خلال كلمته، أن الدولة تؤمن بأن الطاقة المتجددة تمثل المستقبل الأمثل للبشرية، مضيفاً أن قضية التغيير المناخي تمثل تحدياً عالمياً مستمراً.

ويترأس الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة وفد الإمارات في أعمال قمة القادة المنعقدة «عن بُعد» حول المناخ والتي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال يومي 22 و23 أبريل الجاري.

وتأتي مشاركة سموه في القمة، إلى جانب أربعين من قادة الدول، تأكيداً لدور دولة الإمارات ومكانتها الرائدة في العمل المناخي، وجهودها في التصدي لتداعيات تغير المناخ، والوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون.