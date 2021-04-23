ماكرون: لن نسمح لأحد بتهديد تشاد «لا اليوم ولا غداً»

باريس – رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه لن يسمح لأحد بتهديد تشاد، وذلك أثناء مشاركته في جنازة الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي الذي قُتل على جبهة القتال أثناء التصدي لمتمردين هذا الأسبوع.

وذكر ماكرون في كلمة خلال جنازة ديبي: «لن نسمح لأحد بتهديد استقرار تشاد ووحدة أراضيها.. لا اليوم ولا غداً». وأضاف: «فقدنا صديقاً وحليفاً بوفاة ديبي.. وسنواصل دعم منطقة الساحل الإفريقي في مواجهة التطرف والإرهاب».