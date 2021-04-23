شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف فى أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 65.77 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اليوم الجمعة 23-4-2021 ارتفاعا طفيفا فى أسعار النفط، حيث سجل خام برنت 65.77 دولار للبرميل مقابل 65.1 دولارا للبرميل في أسعار أمس، وفقا للعقود الآجلة.

كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لـ 61.89 دولار للبرميل دولارا للبرميل مقابل 61.05 دولار للبرميل، بينما سجل برميل النفط أوبك 64.02 دولار للبرميل مقابل 65.35 دولار للبرميل.

ويأتى هذا التعافي في ظل انتعاش الاقتصاد الأمريكي والصيني وذلك حسبما أكدت تقارير عالمية.

وكانت أسعار النفط، قد حققت مكاسب أسبوعية، في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة، الجمعة، حيث ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت بمقدار6.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 6.4%.