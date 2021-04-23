شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: توزيع مليار جرعه لقاح كورونا بـ96% من دول العالم خلال 150 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية عن توزيع مليار جرعه من لقاح فيروس كورونا خلال 150 يوما من انطلاق أكبر حملة تطعيمات بالتاريخ ضد وباء فيروس كورونا، حيث يتم توزيع اللقاحات فى أكثر من 96٪ من بلدان العالم ، وحتى أمس الخميس 22 أبريل ، تم إعطاء أكثر من 966 مليون جرعة ، وتجاوز العالم حاجز المليار خلال الساعات الحالية ويمثل هذا الاتساع نهاية لمرحلة بدء أكبر جهد للصحة العامة في التاريخ.



توزيع لقاحات كورونا

ووفقا لبلومبرج ما سيأتي بعد ذلك لن يكون سهلاً سيستغرق تطعيم 75٪ من سكان العالم 21 شهرًا أخرى بالوتيرة الحالية البالغة 16 مليون جرعه في اليوم.

لقد اتبعت Bloomberg Vaccine Tracker بدء التشغيل منذ البداية بالنسبة للكثيرين ، وكان التراكم اليومي للقاحات مصدر أمل بعد عام من الأخبار السيئة التي لا هوادة فيها مليون قتيل في أوروبا ، و 568000 في الولايات المتحدة ، و 378000 في البرازيل أكثر من 3 ملايين شخص لقوا حتفهم في جميع أنحاء العالم على الرغم من التضحيات التي بذلت للحفاظ على سلامة بعضهم البعض.

من جانب أخر كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا سيحصلون على لقاحات فيروس كورونا اعتبارًا من سبتمبر المقبل لتجنب الموجة الثالثة في بريطانيا، حيث أوضحت الخطة أن أطفال المدارس الإنجليز سيحصلون على جرعة واحدة عند عودتهم إلى الدراسة بعد الصيف.

ووفقا للتقرير هناك خطط لإعطاء اللقاح للبريطانيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا للحصول على لقاحات معززة في الخريف وسط مخاوف من أنواع كورونا التي تجتاح أوروبا، يأتي ذلك في الوقت الذي يقول فيه الخبراء إن اللقاحات يجب أن تكون قادرة على السيطرة على الوباء حيث نشروا بيانات جديدة في العالم الحقيقي في المملكة المتحدة تظهر أن اللقاحات تقلل العدوى وتحد من انتقال العدوى.