شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 23-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر عقود خام برنت على ثباته فوق مستوى 64.70، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، ويحتاج السعر للتخلص من عزمه السلبي ليتمكن من استئناف التداولات الإيجابية التي تستهدف مستويات 69.00 ثم 70.00 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن كسر 64.70 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.20 والمقاومة 67.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد