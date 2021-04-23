شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 23-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب قرب دعم القناة اللحظية الصاعدة، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 يقدّمان الدعم الإيجابي للسعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق مستوى 25.50، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 27.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.80 والمقاومة 26.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد