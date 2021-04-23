شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 23-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية منذ الصباح، ويحصل على إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 1800.00 ثم 1838.00 كمحطات رئيسية تالية، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1765.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد