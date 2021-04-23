شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 23-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الصاعد ليتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف التداولات السلبية لملامسة هدفنا المتوقع عند 1.3800، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة إلى 1.3700.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3905 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ باختبار مناطق 1.3985.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3750 والمقاومة 1.3900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط