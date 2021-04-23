شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 23-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.21% بما يعادل -0.96 نقطة ليستقر على سعر 78.29 دولار، كما يتأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 77.10، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 72.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط