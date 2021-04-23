شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 23-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم ثري إم (MMM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم مستوى المقاومة النفسي 200، محققاً مكاسب تكاد لا تذكر بنسبة بلغت 0.01% بما يعادل 0.02 نقطة ليستقر على سعر 200.90 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 200.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 210.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد