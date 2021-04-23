شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز في مرحلة تجميع للقوى الإيجابية – تحليل – 23-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بنطاق محدود من التداولات الجانبية، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.30% بما يعادل 0.70 نقطة ليستقر على سعر 232.96 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة 231.75، ليستهدف مستوى المقاومة 243.63.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد