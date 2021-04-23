شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يتراجع بفعل مقاومة مهمة – تحليل – 23-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كوكاكولا (KO) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 54.57، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة في المستقبل، وفي الوقت نفسه يحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.31% بما يعادل -0.17 نقطة ليستقر على سعر 54.44 دولار، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 54.57، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 58.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه